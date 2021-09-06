Голикова: нельзя просто отменить МРОТ, это вызовет хаос

Татьяна Голикова считает, что нельзя просто отменить МРОТ, это вызовет хаос Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что российские власти не могут просто отменить минимальный размер оплаты труда (МРОТ). По мнению политика, это может вызвать хаос.

- И второй момент, который вы обозначили, - это МРОТ и прожиточный минимум. У них разная экономическая сущность, сегодня это не тема обсуждения, но я бы сказала, что сегодняшнее законодательство устроено таким образом, я здесь соглашусь, что просто отмена - это хаос, и нужно очень четко отвечать на вопросы для чего нужен МРОТ, какой он, — заявила вице-премьер на Всероссийской неделе охраны труда.

Напомним, проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафронов считает, что резкое повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) негативно скажется рынке труда. По его словам, в частности, это чревато массовыми сокращениями и сопутствующим ростом безработицы, а также снижением зарплаты тем, у кого она ниже минимального размера оплаты труда. Еще одним негативным последствием такого решения Сафронов назвал скачок цен. Он напомнил, оплата труда составляет примерно половину ВВП страны. Если уборщица, например, будет получать минимум 50 тысяч рублей, то квалифицированные специалисты – еще больше.