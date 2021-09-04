Экономист: повышение МРОТ грозит массовыми сокращениями

Повышение МРОТ чревато массовыми сокращениями и сопутствующим ростом безработицы Фото: Евгения ГУСЕВА

Резкое повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) негативно скажется рынке труда, заявил на радио "Комсомольская правда" проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафронов.

По его словам, в частности, это чревато массовыми сокращениями и сопутствующим ростом безработицы, а также снижением зарплаты тем, у кого она ниже минимального размера оплаты труда.

"Если мы захотели с вами МРОТ увеличить в два раза, надо быть готовым к следующему. Бизнес отреагирует на это. Ему придется перестраивать систему оплаты труда. Тем, кто получает много, например, сократить. А тем, кто получает мало, повысить, - заявил Сафронов. - Либо начать оптимизацию количества рабочих мест, сокращать их. Повышение МРОТ всегда за собой тянет не только вопросы, связанные с инфляцией, а в первую очередь – с состоянием рынка труда. Может так статься, что благое дело – повышение МРОТа в два раза – обернется ростом безработицы".

Еще одним негативным последствием такого решения Сафронов назвал скачок цен. Он напомнил, оплата труда составляет примерно половину ВВП страны. Если уборщица, например, будет получать минимум 50 тысяч рублей, то квалифицированные специалисты – еще больше.

"Мы должны будем ожидать одномоментно природа цен приблизительно процентов на тридцать, - спрогнозировал Сафронов. - Это гиперинфляция. Поэтому нигде в мире таких решений не производят".

Как ранее писал сайт kp.ru, депутаты Госдумы подготовили законопроект об увеличении минимального размера оплаты труда до 20 000 рублей. Сейчас минималка по России составляет 12 792 рубля.