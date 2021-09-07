Отшельница Лыкова не пострадала при пожаре в заповеднике "Хакасский" Фото: Татьяна БАРАШКОВА

Отшельница Агафья Лыкова не пострадала при пожаре в заповеднике "Хакасский". Об этом сообщил источник ТАСС в органах власти Хакасии.

- Есть возгорание, пока больше информации нет. Она не одна, у нее трое человек, мужиков, рядом. Сама жива-здорова, — рассказал собеседник агентства.

Других пострадавших в результате возгорания также нет.

Ранее о пожаре сообщили местные СМИ. Отмечалось, что сгорели два дома, огонь перекинулся на третий. По предварительным данным, причиной возгорания стала непотушенная свеча.

Агафья Лыкова - единственный оставшийся в живых представитель семьи староверов, найденных геологами в 1978 году.

Ранее женщина переехала в новый дом в марте 2021 года. Избу сначала полностью собрали в Абакане, потом все ее части пронумеровали, разобрали и отвезли на трех машинах и тракторе на базу отдыха у реки Ада в 250 км от жилья Агафьи.