Главы Минздрава на встрече G20 называли "Спутник V" лучшим препаратом для профилактики коронавируса Фото: REUTERS

Министры здравоохранения в ходе встречи G20 называли российскую вакцину от коронавирусной инфекции "Спутник V" лучшим препаратом для профилактики COVID-19. Об этом в четверг, 9 сентября, рассказал глава Минздрава России Михаил Мурашко.

«За последние десятилетия, наверное, это первый прорыв медицинской науки, когда его знают, лекарственный препарат, во всем мире. Сейчас на G20 выступая, министры здравоохранения говорили: "Спутник" - лучший препарат для профилактики», - заявил российский министр на IV Форуме социальных инноваций регионов в четверг, 9 сентября.

Мурашко поблагодарил руководство Москвы и медицинских работников за активное участие в клинических испытаниях препаратов. Глава ведомства отметил, что собрать «колоссальный объем данных за короткий промежуток времени» для доказательства безопасности и эффективности – «это стоит дорогого», добавив, что Россия была первая в мире.

Напомним, сегодня, 9 сентября, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, сообщил, что республика полностью использовала запасы вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V», отметив, что препарат был популярен у населения