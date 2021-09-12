Захарова назвала извращением эксперименты Запада по выбору гендера детьми Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Проводя эксперименты по выбору детьми гендера, Запад пытается навязать свое «извращенное мышление», выдавая его за прогресс, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«Нам говорят, что это прогресс. Звучит, вроде бы, позитивно, потому что нас приучали к неправильному толкованию этого слова. Прогресс – не движение к лучшему. Прогресс – это развитие процесса…Нас убеждают, что это свобода. А на самом деле это вседозволенность порока и высвобождение извращения от ответственности», – сказано в статье дипломата, опубликованной в «Российской газете».

Захарова привела в пример случаи из Дании, Англии и Шотландии, отметив, что власти, предоставляя детям самостоятельно выбирать свой пол, заставляют их делать противоестественный выбор. Она подчеркнула, что им «не просто рекламируют, а упорно навязывают извращенное понимание пола и гендера». По мнению дипломата, Запад своими экспериментами проводит «ультрабиополитику», подобную той, какую проводили нацисты, пытаясь «вывести нового человека».

«Нынешний либеральный Левиафан пошел дальше. Задача еще более человеконенавистническая – не вывести нового человека, а заставить человека изменить самого себя, отрекаясь от собственной идентичности и порабощаясь. Так зло над нами еще не потешалось», – написала она.

Представитель МИД РФ заявила, что сейчас в Европе «институализируется социальная педофилия», которая, обещая «радужные перспективы» скрывает «извращенное и уродское мировоззрение».