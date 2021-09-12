В России рассказали о секрете Т-34, который обеспечил преимущество перед немецкими танками Фото: пресс-служба Минобороны России

Советские военные конструкторы создали в годы Великой Отечественной войны для танка Т-34 литьевую башню без швов, за счет которой машина имела весомое преимущество перед танками нацистской Германии. Об этом рассказал Алексей Орыщенко, генеральный директор «ЦНИИ Прометей», на котором производили Т-34.

Как сообщил гендиректор предприятия в эфире телеканал «Звезда», башня немецких танков была сварена, из-за чего ее углы были прямоугольные. До конца войны никто в мире, кроме СССР, так и не начал производить танки с литьевыми башнями, а к 1943 году советские машины превосходили германские на все фронтах боевых действий, поскольку литьевая башня была не только крепче, но и проще в установке, сказал Орыщенко.

«Литьевая башня это готовое уже изделие, на котором излишки убирали и ставили сразу на танк. Я думаю, немцам не хватило ума дойти до такого», – отметил он.