В России 12 сентября 2021 года выявлены 18 554 случая заболевания коронавирусом Фото: Иван МАКЕЕВ

За минувшие сутки в России выявили 18 554 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заражений с начала пандемии в стране достигло 7 140 070, сообщает Оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Наибольшее количество новых случаев зарегистрировано в Санкт-Петербурге, где заболели 1597 человек. На втором месте по числу новых заражений Москва – там 1592 инфицированных, на третьем Московская область, в которой зафиксированы 718 заболеваний. От коронавируса за сутки скончались 788 человек, за весь период умерли 192 749 пациентов.

Количество выздоровевших от COVID-19 за минувшие сутки составило 14 497 человек, всего в стране число выздоровевших пациентов увеличилось до 6 389 657.

Напомним, накануне в России выявили 18 891 случай заражения коронавирусом, жертвами инфекции стали 796 человек.

Как писал сайт kp.ru, ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что первым компонентом вакцины от COVID-19 были привиты 46,5 миллиона россиян.