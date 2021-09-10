Голикова рассказала, что от коронавируса вакцинировались 46,5 миллиона россиян

Для достижения коллективного иммунитета необходимо привить 80% россиян Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова отчиталась о масштабах вакцинации от коронавируса в России. По ее словам, первым компонентом вакцины были привиты уже 46,5 миллиона россиян.

Кроме того, отметила Голикова, полную вакцинацию прошли уже 39,8 миллиона человек, пишет ТАСС. Это больше, чем каждый четвертый россиянин.

Однако чтобы достичь коллективного иммунитета, в России необходимо провакцинировать не менее 80% населения. Это более 90 миллионов россиян. Таких показателей, по словам Голиковой, получится достичь к 1 ноября 2021 года.

Как ранее писал сайт kp.ru, российская вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» защищает от всех штаммов, которые циркулируют на сегодняшний день. Такое заявление в пятницу, 10 сентября, сделал директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.