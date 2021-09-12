Посол Украины в Польше призвал избавиться от границы между двумя странами Фото: REUTERS

Украинский посол в Варшаве Андрей Дещица призвал избавиться от границ между Украиной и Польшей, выразив уверенность, что в скором времени так и будет.

«В идеале ее не должно быть вообще», - заявил дипломат в интервью телеканалу «Дом» и привел в качестве примера ситуацию в Европейском союзе, где граница между странами-членами объединения существует, однако «на картах, по знакам на пути можно понять, что ты въезжаешь в другую страну».

Дещица предположил, что «наступит время, когда между Польшей и Украиной будет такая же граница, как между Польшей и Германией, между странами Европейского Союза».

При этом дипломат заявил, что незалежная еще серьезно отстает от положения Польши, когда та только стремилась ко вступлению в Европейский союз. Кроме того, украинский посол считает, что в ближайшем будущем на границе двух стран необходимо будет увеличить число переходов для того, чтобы пересекать границу было в два раза быстрее.