Британские власти отказались вводить паспорта вакцинации в Англии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Великобритании решили не вводить в Англии паспорта вакцинации от коронавирусной инфекции для посещения ночных клубов и массовых мероприятий. Такое заявление в воскресенье, 12 сентября, сделал министр здравоохранения и социальных дел Соединенного Королевства Саджид Джавид.

«Я рад подтвердить, что мы не будем реализовывать эти планы», - сказал глава ведомства в интервью BBC .

Как ранее ожидалось, с конца сентября в Англии, где проживает свыше 80 процентов населения Великобритании, для посещения клубов и ряда массовых мероприятий начнет действовать сертификат о полностью пройденном курсе вакцинации от коронавируса.

Тем временем власти Шотландии, одной из четырех административно-политических частей королевства, уже объявили о введении паспорта вакцинации с 1 октября текущего года. Полностью вакцинированные граждане смогут получить электронный или бумажный сертификат с QR-кодом, который подтверждает их иммунный статус. Предъявлять документ будет необходимо при посещении ночных клубов, а также мероприятий с участием более 500 человек, проводимых в закрытых помещениях, и мероприятий с участием свыше 4 тысяч человек на открытом воздухе.