Ферстаппен потеряет три места на Гран-при России из-за аварии с Хэмилтоном Фото: REUTERS

Нидерландский пилот команды «Формулы-1» «Ред Булл» Макс Ферстаппен потеряет три места в виде штрафа на старте следующего этапа чемпионата – Гран-при России. Об этом в воскресенье, 12 сентября, сообщают в официальном Twitter серии.

Такое наказание Ферстаппену было вынесено по итогам расследования эпизода с аварией, которая произошла между ним и пилотом «Мерседеса» Льюисом Хэмилтоном в гонке Гран-при Италии сегодня, 12 сентября.

На 26-м круге гонки болиды Ферстаппена и Хэмилтона столкнулись. В результате болид нидерландского пилота подпрыгнул и приземлился сверху на машину пилота «Мерседеса». В итоге оба гонщика выбыли из заезда.

На сегодняшний день Ферстаппен лидирует в зачете с 226,5 балла. Хэмилтон остается его ближайшим преследователем с 221,5 баллами.

Гран-при России состоится на трассе в Сочи с 24 по 26 сентября.