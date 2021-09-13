Власти Египта анонсировали открытие двух новых туристических городов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Египте в течение ближайших нескольких месяцев появятся два новых туристических города. Об этом сообщил глава Минтуризма государства Халед аль-Анани.

По его словам, один из городов расположен на севере, примерно в 100 км от Каира, ближе к Красному морю.

- В ближайшие месяцы мы намерены открыть два абсолютно новых туристических города. Первый называется Аль-Галяля. <…> Также откроем новый город на побережье Средиземного моря недалеко от Александрии, называется Аль-Аламин , - рассказал Халед аль-Анани "Известиям".

Напомним, с 27 августа 2021 года из России в египетские города Хургада и Шарм-эш-Шейх будет совершаться в общей сложности 60 рейсов каждую неделю. Египет очень горячо приветствует возвращение российских путешественников в данные города, поскольку это крайне важно для представителей бизнеса и для торговли. Также РФ увеличила число регулярных авиарейсов в Венгрию, Египет, Кипр, Киргизию и Таджикистан.