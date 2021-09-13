Актер Станислав Любшин госпитализирован с травмой в Москве

В Москве госпитализирован актер Станислав Любшин Фото: Мила СТРИЖ

Известный советский актер Станислав Любшин госпитализирован в Москве. Врачи диагностировали у 88-летнего артиста травму головы. По предварительной информации, Любшин упал в театре, после чего сразу был отправлен в больницу.

Инцидент произошел в субботу вечером в МХТ в Камергерском переулке. Вероятнее всего, актер упал по собственной неосторожности. С ушибленной раной затылка его доставили в 67 городскую больницу, передает сайт mk.ru.

Станислав Любшин – советский и российский актер театра и кино, кинорежиссер, народный артист РСФСР. Он дебютировал в спектакле «Пять вечеров» в столичном театре «Современник». А известность ему принесли роли в таких кинофильмах, как «Не стреляйте в белых лебедей», «Пять вечеров», «Кин-дза-дза».

В настоящее время артист продолжает играть в театре МХТ им. А. П. Чехова. По всей видимости, травму он получил прямо во время работы.