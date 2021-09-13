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Общество13 сентября 2021 11:36

Депутат Петров предложил увеличить отпуск работающим с коронавирусом медработникам

Политик уверен, что это пойдет на пользу и врачам, и пациентам
Юлия ЩЕРБАКОВАЮлия ЩЕРБАКОВА
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В России предложили увеличить отпуск работающим с коронавирусом медработникам

В России предложили увеличить отпуск работающим с коронавирусом медработникам

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Депутат законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров предложил предоставить дополнительные дни оплачиваемого отпуска медработникам, которые контактируют с пациентами, больными коронавирусом. Соответствующее письмо он направил на имя министра труда и соцзащиты Антона Котякова.

Политик отметил, что именно благодаря врачам удается не только сдерживать распространение коронавирусной инфекции, но добиваться высоких результатов по вакцинированию населения. Петров добавил, что власти выделяют денежные компенсации медикам, каждый день работающим с ковидом, однако «никакие деньги не в состоянии компенсировать здоровье и остановить выгорание, вызванное продолжительным стрессом», считает депутат.

«В данной связи прошу вас оценить идею о предоставлении врачам и медперсоналу, участвующему в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, дополнительных дней оплачиваемого отпуска, чтобы они смогли дополнительно отдохнуть и восстановить силы», — цитирует Петрова RT.

Депутат добавил, что такая мера будет способствовать повышению эффективности труда, а также благоприятно скажется на пациентах, которым будут помогать отдохнувшие медики, передает телеканал «360».