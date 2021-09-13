Первый Центр правовой помощи в цифровой среде создан в России

Центр начнет работать уже в 2021 году Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В России появился первый Центр правовой помощи гражданам в цифровой среде. В него смогут обратиться россияне, пострадавшие от незаконного использования их личных данных. Сотрудники Центра помогут жертвам мошенников совершенно бесплатно.

Как сообщают в пресс-службе Центра, его задача - отстаивать права и интересы россиян при нарушениях и незаконных действиях с использованием их персональных данных. В том числе специалисты будут защищать право на неприкосновенность частной жизни, чести, достоинства и деловой репутации гражданина в цифровой среде.

Обратиться за помощью в Центр можно будет уже в скором времени - он начнет работать в 2021 году, пишет ТАСС. Россияне с помощью сервиса получат юридическую консультацию, подготовленные жалобы в различные органы и сформированное исковое заявление, если оно понадобится.

Как ранее писал сайт kp.ru, мошенники придумали новый способ обмана россиян. Теперь злоумышленники используют систему подмены номера входящего звонка.