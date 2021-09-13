Мошенники начали звонить россиянам с номеров друзей и родственников Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мошенники придумали новый способ обмана россиян. Теперь злоумышленники используют систему подмены номера входящего звонка, рассказал директор компании «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов.

Во время звонка на телефоне жертвы отображается мобильный номер друга или родственника. Более того, мошенники при помощи технологии deep fake могут использовать даже голос владельца входящего номера. В ходе разговора злоумышленники просят срочно помочь материально либо втянуть жертву в преступление, сообщил эксперт агентству «Прайм».

По словам Мясоедова, нередки случаи хищения больших денежных средств посредством такого мошенничества. Так, сотруднику бухгалтерии может поступить звонок от якобы руководителя с просьбой перевести крупную сумму денег. Введенная в заблуждение жертва, думая, что выполняет поручение начальства, на самом деле переводит средства преступникам.

Как пояснил директор «ИТ-Резерв», у любого звонка по сотовой связи есть два идентификатора, один из которых – Caller ID – легко заменить. Такую услугу за небольшую плату могут предоставить провайдеры IP-телефонии. Мясоедов сообщил, что в настоящее время Минцифры планирует инициировать ведение уголовной ответственности за редактирование телефонных идентификаторов. Эксперт посоветовал гражданам при любых подозрениях сразу же прекращать разговор с собеседником и самому перезвонить на входящий номер. Обратного механизма подмены номера не существует, так что вы гарантировано позвоните настоящему владельцу, отметил Мясоедов.

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