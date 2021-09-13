140 предприятий Кубани увеличили выручку благодаря участию в нацпроекте «Производительность труда»

Предприятия Кубани в разы увеличили выручку. Фото предоставлено пресс-службой администрации Краснодарского края

140 предприятий Краснодарского края стали участниками национального проекта «Производительность труда». 12 районов Кубани работают особенно активно в рамках программы. Промежуточные результаты этой активности обсудили на краевом совещании под председательством губернатора края Вениамина Кондратьева.

- За счет внедрения эффективных решений растет выручка, конкурентоспособность небольших компаний и крупных производств, а значит и вся экономика региона наращивает темпы роста, – сказал глава Краснодарского края.

Подчеркивается, что по установленным показателям край ушел вперед. Благодаря нацпроекту уже 113 предприятий увеличили выручку и уровень производительности труда.

- На 1 сентября 2021 года край выполнил все необходимые показатели. Многие предприятия получают финансовую поддержку в виде субсидий, возмещающих затраты, специальные займы, - отметил министр экономики края Алексей Юртаев.

Напомним, нацпроект «Производительность труда» реализуется с 2018 года. В целях программы – обеспечение экономического роста предприятий: доходов, конкурентоспособности.