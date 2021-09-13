Мишустин назвал одобрение 28 программ Союзного государства историческим событием Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Одобрение Россией и Белоруссией 28 союзных программ является историческим событием, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

«Без преувеличения это решение можно назвать историческим. Интеграционные договоренности выводят российско-белорусские взаимоотношения на принципиально новый уровень», – сказал премьер-министр на совещании со своими заместителями.

Как отметил Мишустин, договоренности открывают России и Белоруссии «дорогу для формирования единого экономического пространства и проведения общей макроэкономической политики», а также дают ориентиры для совместных проектов в различных отраслях экономики.

Напомним, в четверг, 9 сентября, по итогам переговоров в Кремле президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко согласовали 28 программ по Союзному государству. В ходе встречи Лукашенко заявил, что интеграционные программы могут быть приняты в октябре этого года на заседании Государственного совета Белоруссии. Президент России в свою очередь указал на эффективность работы над интеграционными процессами в рамках Союзного государства по различным направлениям, в том числе и по линии спецслужб.