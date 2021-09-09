Путин и Лукашенко согласовали 28 программ по Союзному государству Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия и Белоруссия согласовали 28 программ по Союзному государству, сообщил президент РФ Владимир Путин по итогам встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко в Кремле.

«Сегодня хотел бы с удовлетворением отметить, что согласованы все 28 программ», - сказал глава государства.

Путин уточнил, что речь идет о 28 союзных программах, нацеленных на «унификацию законодательства России и Белоруссии в различных областях экономики» и создание единых финансовых и энергетических рынков, а также формирование и реализацию общей промышленной и сельскохозяйственной политики. Как отметил российский президент, переговоры были очень насыщенными и конструктивными.

Как писал сайт kp.ru, новый пакет интеграционных документов Союзного государства планируется одобрить на заседании Совета министров 10 сентября 2021. На встрече с Путиным белорусский президент заявил, что интеграционные программы могут быть приняты в октябре 2021 на заседании Госсовета Белоруссии.