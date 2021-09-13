ВЦИОМ : Более 80% россиян считают необходимым наличие ядерного оружия у страны

Более 80% россиян считают необходимым наличие ядерного оружия у страны Фото: Валерий Бушухин/ТАСС

Ядерное оружие необходимо России, считают более 80% жителей страны. Такие данные приводит Всероссийский центр исследования общественного мнения.

Необходимость в наличии ядерного щита видят 83% опрошенных. Противоположного мнения придерживаются 11% респондентов, главным образом молодежь. Так, об отсутствии в необходимости ядерного оружия заявили 18% россиян в возрасте от 18 до 24 лет. Среди граждан старше 60 лет 88% респондентов считают, что ядерное оружие России нужно., сообщается на сайте ВЦИОМ.

Необходимость в нем объясняется россиянами вероятностью внешней агрессии – так ответили 34%, возможностью использовать ядерное оружие в качестве политического инструмента – 12% и его значимостью в условиях окружения враждебными странами.

Как полагают 28% противников ядерного оружия, в нем нет смысла. Еще 27% не видят угрозы ядерной войны, а 20% заявили о необходимости отказа от него ради обеспечения мира на планете.