Кремль не прогнозирует заранее, какой будет явка на выборах в Госдуму

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ход избирательной кампании накануне выборов в Государственную думу. До них осталось всего несколько дней.

Голосование на выборах в Госдуму и на выборах в регионах пройдет в России 17-19 сентября 2021 года. В эти дни россияне выберут Госдуму восьмого созыва (225 депутатов по спискам и 225 по одномандатным округам), глав девяти регионов и депутатов законодательных органов государственной власти в 39 регионах.

Как отметил Песков, в Кремле заранее не прогнозируют, какой будет явка на думских выборах. На данный момент, подчеркнул пресс-секретарь президента, избирательная кампания идет по всем законам.

Как ранее писал сайт kp.ru, доцент БФУ имени Канта, кандидат социологических наук Михаил Берендеев считает, что нынешняя избирательная гонка не была особенно яркой, но при этом показала Россию в ее ведущих трендах.