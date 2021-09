Владимир Зеленский запутался в украинском и английском языках во время интервью телеканалу США Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский запутался в украинском и английском языках во время интервью телеканалу CNN об итогах переговоров с американским коллегой Джо Байденом.

- Я запитав very directly. I asked president Biden very directly, what about NATO, what about Ukraine in NATO? (Я задал вопрос напрямую. Я прямо спросил Байдена: что насчет НАТО, что насчет Украины в НАТО), — сказал украинский лидер.

При этом на вопросы об Афганистане и Донбассе Зеленский отвечал на украинском языке, но перешел на английский, когда речь зашла о Североатлантическом альянсе.

Ранее американский телеканал C-SPAN в текстовой подводке назвал президента Украины Владимира Зеленского "президентом Левински".В первом абзаце журналисты, ведущие расшифровку трансляции встречи Зеленского с главой Пентагона Ллойдом Остином, которые состоялись 31 августа в Вашингтоне, вместо фамилии украинского лидера написали неправильную фамилию. Однако несмотря на ошибку, в других местах того же текста фамилия Зеленского оказалась написана правильно.