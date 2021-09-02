Американский телеканал C-SPAN перепутал фамилию Зеленского с Левински Фото: REUTERS

Американский телеканал C-SPAN в текстовой подводке назвал президента Украины Владимира Зеленского "президентом Левински".

В первом абзаце расшифровки трансляции переговоров Зеленского с главой Пентагона Ллойдом Остином, которые состоялись 31 августа в Вашингтоне, вместо фамилии украинского лидера указана неправильная фамилия. Однако несмотря на ошибку, в других местах того же текста фамилия Зеленского написана правильно.

Фото: скрин

Напомним, фамилия Левински известна американцам после скандалу с Биллом Клинтоном. В 1995 году 22-летнюю Монику Левински приняли на работу в Белый дом, а спустя три года стало известно о ее связи с президентом.

Действовавший на тот момент президент Америки пытался отрицал все сообщения, однако позже эти данные подтвердились. Несмотря на то, что его обвиняли во лжесвидетельствовании, сенат не стал объявить главе государства импичмент.