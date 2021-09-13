Роспотребнадзор сообщил, что в арбузе, которым отравилась семья в Москве, нашли следы вещества для дезинсекции Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Московское управление Роспотребнадзора сообщило, что в арбузе, которым отравилась семья на Совхозной улице, нашли следы средства уничтожения насекомых.

- По результатам исследования арбузов из квартиры заболевших и из торгового предприятия "Магнит" обнаружены следы вещества для дезинсекции - уничтожения насекомых. Это вещество использовалось специализированной организацией для обработки помещений этого магазина, — гласит сообщение ведомства.

При этом проверки воздуха и воды в доме на Совхозной улице показали отсутствие опасных для здоровья веществ.

Ранее в крови погибших на Совхозной улице в Москве нашли следы токсичного вещества - этиленгликоля. Этиленгликоль - техническая жидкость без цвета и запаха, используется очень широко, например, как антифриз. Для человека крайне опасна и грозит отравлением, затем может развиться полиорганная недостаточность, которая нередко приводит к смерти. До этого сайт kp.ru писал о нескольких случаях отравления граждан, после чего началась проверка воздуха и воды в жилых помещениях.