Последние новости на утро 13 сентября 2021: В крови погибших в Москве на Совхозной нашли следы этиленгликоля

Последние новости Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Последние новости на утро 13 сентября 2021 года.

В крови погибших на Совхозной улице в Москве нашли следы этиленгликоля. Об этом в пишут "Известия" со ссылкой на источник. До этого сайт kp.ru писал о нескольких случаях отравления граждан, после чего началась проверка воздуха и воды в жилых помещениях. Одной из возможных версий случившегося рассматривается проведение капремонта. В частности, не исключено, что во время работ мог использоваться какой-то токсин, который и привел к отравлению горожан. Причиной выяснения деталей ЧП стало отравлении двух человек в Москве с летальным исходом, которое предварительно могло было бы наступить после употребление арбуза, купленного в магазине на Совхозной улице. В результате скончалась 61-летняя женщина и ее 15-летняя внучка.

Глава Минприроды РФ Александр Козлов выступил с обвинением в адрес некоторых компаний "с мировым именем". По его мнению, они предоставляют недостоверные данные об утилизации товаров и упаковки, тем самым обманывают российское правительство.

В Иркутской области 15 сентября объявлен днем траура по погибшим при крушении самолета L-410. Губернатор региона заверил, что семьи погибших и пострадавших в обязательном порядке получат материальную помощь. На месте крушения эксперты обнаружили черный ящик.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал не сравнивать его страну с Афганистаном. Также он призвал Вашингтон наращивать свое военное присутствие на территории Украины.

Российский теннисист Даниил Медведев впервые в своей карьере стал победителем Открытого чемпионата США (US Open-2021). В финале наш спортсмен вырвал победу у первой ракетки мира Новака Джоковича.

В России мужчины-отцы детей от суррогатных матерей в 2022 году смогут получать материнский капитал (он же папкапитал). Депутаты убеждены, что мужчины, воспитывающие детей, должны иметь с женщинами равные права.

11 и 12 сентября 2021 года КНДР провела испытания новой крылатой ракеты большой дальности. Работа над созданием нового стратегического оружия велась на протяжении двух лет.

В Госдуму РФ планируют увеличить число льготников по оплате ЖКУ. Для этого осенью текущего года в нижнюю палату намерены внести законопроект о снижении максимальной доли расходов на оплату коммунальных услуг в доходе семьи по всей стране.

Также 14 сентября в ГД внесут законопроект об отмене прохождения обязательного техосмотра для личных авто и мотоциклов. Предполагается, что обязательный техосмотр будет только при смене владельца и только в случае, если транспорт старше четырех лет.