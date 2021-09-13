Полиция задержала подозреваемого по делу о смерти семьи после отравления арбузом

Задержан первый подозреваемый по делу о смерти семьи после отравления арбузом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудники правоохранительных органов задержали первого подозреваемого по уголовному делу о смерти женщины и несовершеннолетней девочки в результате отравления арбузом на юго-востоке Москвы. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

В ведомстве уточнили, что приоритетной версией следствия является нарушение правил при проведении дезинсекции в сетевом продуктовом магазине.

- В настоящее время 39-летний сотрудник частной компании, осуществляющий один из видов обеззараживания помещения торговой площади, доставлен в подразделение ведомства, где с ним проводятся следственные действия. Расследование продолжается, — гласит сообщение ведомства.

Ранее в крови погибших на Совхозной улице в Москве нашли следы токсичного вещества - этиленгликоля. Этиленгликоль - техническая жидкость без цвета и запаха, используется очень широко, например, как антифриз. Для человека крайне опасна и грозит отравлением, затем может развиться полиорганная недостаточность, которая нередко приводит к смерти. До этого сайт kp.ru писал о нескольких случаях отравления граждан, после чего началась проверка воздуха и воды в жилых помещениях.