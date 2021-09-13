Сбой в работе App Store произошел 14 сентября 2021 года

Россияне пожаловались на сбой в работе App Store Фото: REUTERS

Жители России пожаловались на сбой в работе приложения App Store. Об этом гласят данные портала Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Большинство пользователей пожаловались на трудности со скачиванием и обновлением приложения. В основном проблемы испытывают жители Москвыю

- Проверил — реально так. Включаешь VPN: обновляется и скачивается. Выключаешь — все останавливается, — говорится в сообщении одного из пользователей Twitter.

При этом на официальном сайте Apple указано, что с их стороны никаких проблем с магазином приложений не наблюдается.

Ранее жители многих российских городов столкнулись со сбоями в работе социальной сети "Вконтакте". Большинство проблем связаны с работой сайта. Примерно 78 процентов пользователей "Вконтакте" сообщают о проблемах с работой сайта, 19 процентов заявляют, что не могут войти в свой аккаунт в социальной сети, и еще два процента жалуются на проблемы с отправками сообщений. Наибольшее количество неполадок в работе Telegram стали отмечать жители Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Челябинска.