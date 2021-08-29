Сбой в работе "Вконтакте" произошел 29 августа 2021 Фото: REUTERS

В воскресенье, 29 августа, жители многих российских городов столкнулись со сбоями в работе социальной сети «Вконтакте». Большинство проблем связаны с работой сайта.

Как передает сервис Downdetector, отслеживающий работу интернет - ресурсов, примерно 78 процентов пользователей «Вконтакте» сообщают о проблемах с работой сайта, 19 процентов заявляют, что не могут войти в свой аккаунт в социальной сети, и еще два процента жалуются на проблемы с отправками сообщений.

Наибольшее количество неполадок в работе Telegram стали отмечать жители Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Челябинска.

Несколько дней назад в работе социальной сети также были отмечены неполадки. Сбои в работе «Вконтакте» зарегистрированы в минувшие пятницу и субботу, 27 и 26 августа, а также в неделю назад – 22 августа. В эти дни большинство проблем также были связаны с работой сайта.