Центральный банк назвал восемь признаков сомнительных платежей

Центральный банк России назвал восемь критериев по которым будут определять карты и электронные кошельки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Центральный банк России назвал восемь критериев по которым будут определять карты и электронные кошельки, используемые в теневом бизнесе. Об этом сообщает газета "Коммерсантъ".

Предлагается отслеживать и блокировать переводы онлайн-казино, финансовым пирамидам и теневому бизнесу.

Центробанк выделяет восемь критериев:

- более 10 в день или более 50 в месяц — количество контрагентов-физлиц;

- более 30 операций в день, проведенных физическими лицами;

- операции по зачислению безналичных средств между физическими лицами в объеме более 100 тысяч рублей в день или 1 млн рублей в месяц;

- короткий промежуток времени (одна минута и менее) между зачислением средств и списанием;

- операции по зачислению и списанию средств, проводимые в течение 12 часов одних суток;

- отсутствие платежей в пользу юридических лиц, обеспечивающих жизнедеятельность. Например, оплата коммунальных услуг, услуг связи;

- совпадение идентификационной информации об устройстве, используемом разными физическими лицами для удаленного доступа к услугам банка;

- в течение недели средний остаток денежных средств на банковском счете меньше 10% от среднедневного объема операций.

"Участники теневого бизнеса осуществляют прием платежей от граждан (физических лиц, пользующихся такими услугами) и обратные выплаты не со своих расчетных счетов, а с подконтрольных им банковских карт и электронных кошельков, зачастую оформленных на подставных физических лиц", — объясняют в ЦБ

В случае, если наблюдается два и более признака, то карту или счет предлагается блокировать.

Как считают в ЦБ, эти меры если и не остановят, то затруднят действия большинства схем.

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