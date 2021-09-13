ЦБ займется банковскими комиссиями-невидимками: граждан защитят от переплат по кредитам

Проверить, не вводят ли банки людей в заблуждение, попросил депутат Госдумы от «Единой России» Александр Якубовский. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Стандартная ситуация. Вам звонит настойчивый банковский клерк и предлагает взять кредит по «очень выгодной ставке», которую банк согласовал «только для вас». Оформить займ нужно в отделении, но в документах почему-то прописана другая цифра - гораздо выше. Услужливый банк позаботился и вписал в договор «финансовую защиту». Мол, времена сейчас трудные, каждому нужна страховка. Естественно, выгодные условия действует только при покупке полиса. И после этого они уже перестают быть выгодными. Реальная ставка оказывается выше, потому что включает в себя все дополнительные платежи. Но в банке этого никогда не скажут. Лишь напишут на первой странице договора, соблюдая требования ЦБ.

Или другая ситуация - с кредитными картами. По ним действует льготный период. Но работает он в разных банках по-разному. Отличаются сроки и нюансы погашения, а также другие нюансы, которые нужно знать клиенту. К примеру, банк может брать грабительскую комиссию при снятии наличных, либо снимать плату за годовое обслуживание с кредитного счета и тем самым сразу вгонять человека в долги. Эти мелочи будут прописаны мелким шрифтом внутри договора.

Проверить, не вводят ли банки людей в заблуждение, попросил депутат Госдумы от «Единой России» Александр Якубовский. Он написал обращение в Центробанк, которое составил на основе запросов от граждан. В ЦБ ответили, что уже приступили к разработке законодательных изменений. В ближайшее время их обсудят на площадке комитета Госдумы по финансовым рынкам.