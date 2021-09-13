Минпросвещения России пересмотрит заключения экспертов по учебнику со ссылкой на порносайт

Заключения экспертов по учебнику со ссылкой на порно будут пересмотрены. Фото: архив "КП"

Минпросвещения России пересмотрит экспертные заключения по учебнику английского языка со ссылкой на порносайт. В ведомстве считают, что ошибка может носить технический характер.

- Случаи выявленных ошибок уже после включения в перечень за последние годы единичны, одна из них, возможно, допущена в учебнике по английскому языку. Процедура формирования перечня позволяет оперативно перепроверять учебник в случае поступления жалоб. В настоящее время все экспертные заключения по учебнику пересматриваются, и он будет отозван, — цитирует сообщение пресс-службы ведомства ТАСС.

В Минпросвещения также сообщили, что опубликуют итоги детальной проверки. В ведомстве считают, что ошибка могла носить технический характер, так как ссылка была и в предыдущих изданиях учебника, но стала вести на запретный контент только в 2021 году.

Напомним, петербургский шестиклассник нашел ссылку на сайт с порнографией в учебнике по английскому языку. На одной из страниц Spotlight Student’s Book рассказывается о разновидностях идентификационных карт в Евросоюзе. Под одной из визиток указан адрес сайта, название его уже вызывает сомнение – "гей-конференция". А вот содержание может и вовсе шокировать юного читателя. Там сразу же демонстрируют порнографию и в лоб спрашивают: "Хотите повеселиться?".