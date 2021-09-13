Мужчина скончался после удара ножом в центре Москвы

В центре Москвы зарезали мужчину. Фото: архив "КП"

В центре Москвы, на Краснохолмском мосту неизвестный ударил ножом мужчину. Об этом сообщил источник kp.ru в правоохранительных органах.

- Мужчину ударили ножом возле пристани, он умер на месте, — говорится в сообщении источника.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов выясняют личность погибшего мужчины.

В конце июня 2021 года жители улицы Щербаковской, что недалеко от метро Семеновская стали свидетелями кровавых разборок. Все произошло около здания компании, принимающей ставки на спорт. Один из посетителей что-то не поделил с охранником. Сначала ругались внутри офиса, потом перебрались на улицу. По словам очевидцев, мужчины кричали друг на друга, после чего началась драка. В разгар конфликта клиент букмекерской конторы достал из кармана нож и несколько раз ударил охранника. Мужчина от полученных ранений скончался.