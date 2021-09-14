В США выходца из России признали виновным в мошенничестве с гражданством Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В США присяжные в федеральном суде штата Вирджиния признали выходца из России Андрея Калугина и сотрудницу Госдепа США Лору Галлахер виновными в сговоре с целью получения мужчиной американского гражданства. Об этом сообщается на сайте американского Минюста.

- 32-летняя Галлахер, будучи сотрудницей дипломатической службы Госдепа, и 36-летний Андрей Калугин - выходец из РФ - вступили в сговор, чтобы получить для Калугина разрешение на постоянное проживание на территории Соединенных Штатов ... через брак с Галлахер, - говорится в сообщении ведомства.