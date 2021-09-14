Володин заявил, что автором инициативы прокладки «Северного потока-2» был Путин

Владимир Путин. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Автором идеи по строительству газопровода «Северный поток-2» был президент России Владимир Путин. Такое заявление сделал спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин.

«Про автора никто не говорит. И он про себя точно не будет рассказывать. Автором этой инициативы - от идеи до маршрута прокладки - был президент нашей страны», - написал депутат в своем Telegram-канале, подводя итоги строительства трубопровода.

Володин также сообщил, что первый телефонный разговор о реализации проекта «Северный поток-2» у российского лидера с главой «Газпрома» Алексеем Миллером состоялся по пути в аэропорт.

«Предложения по „Северному потоку-2“ … заключались не только в меньшей протяженности маршрута доставки газа, но и в соблюдении всех требований экологической безопасности», - отметил депутат, указав на то, что новый газопровод дает в 5,6 раза меньше выбросов углекислого газа в атмосферу, чем проходящий через Украину трубопровод.

Спикер Госдумы также похвалил канцлера Германии Ангелу Меркель, которая в ходе строительства «Северного потока-2» сумела «отстоять интересы своих граждан и граждан европейских государств». Парламентарий добавил, что от этого газопровода «выигрывают все».

Напомним, в минувшую пятницу, 10 сентября, председатель правления «Газпрома» объявил о том, что строительство «Северного потока – 2» полностью завершено.