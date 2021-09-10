Строительство "Северного потока -2" полностью завершено Фото: REUTERS

Строительство газопровода «Северного потока -2» полностью завершено. Такое заявление в пятницу, 10 сентября, сделал «Газпром».

«На утреннем оперативном совещании в ПАО "Газпром" председатель правления Алексей Миллер сообщил, что сегодня утром в 8:45 МСК строительство газопровода "Северный поток 2" полностью завершено», - сообщает компания.

Как писал сайт kp.ru, ранее Миллер заявил, что первые поставки газа в Европу по газопроводу «Северный поток – 2» могут быть осуществлены уже в отопительном сезоне 2021 года. До этого компания сообщала, что сможет поставить в Европу около 5,6 миллиарда кубометров газа через этот трубопровод в текущем году.

Напомним, ранее и президент России Владимир Путин заявил, что строительство «Северного потока – 2» близится к завершению, а также сообщил о готовности Москвы транзитировать газ через территорию Украины и после 2024 года, указав на то, что это вопрос «чисто коммерческого характера».