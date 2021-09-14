В Англии за полгода 51 тысяча людей умерли от коронавируса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Англии за полгода от коронавирусной инфекции умерли 51 281 человек. Такие данные приводит Национальная статистическая служба Великобритании на своем сайте.

Эксперты службы проанализировали смертность от коронавируса в период с 2 января по 2 июля текущего года. Как уточняется, жертвами вируса стали 640 полностью привитых человек или 1,2 процента всех умерших с COVID-19.

Как сообщается, в Англии за минувшие воскресенье, 12 сентября, выявили 6 305 случаев заражения коронавирусом, умерли семь человек. Общее число заражений превысило 6,2 млн, а летальных исходов 117,8 тысячи. Во всей Великобритании, за прошедшие сутки, 13 сентября, зарегистрировали более 30,8 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией и 61 летальный исход. Общее число инфицированных за весь период в стране превышает 7,25 млн человек, умерших - более 156,8 тысячи.

Напомним, накануне британские власти отказались вводить паспорта вакцинации в Англии. Тем временем Власти Шотландии объявили о введении данного документа с 1 октября 2021. Он станет необходимым для посещения клубов и ряда массовых мероприятий.