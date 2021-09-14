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В мире14 сентября 2021 11:01

В выборах в парламент Норвегии выиграла Рабочая партия, выступающая за сотрудничество с Россией

Представители оппозиции займут 104 из 169 мандатов
Роман КИЛЬМЯШКИН
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Возглавит новое правительство Норвегии лидер Рабочей партии Йонас Гар Стере

Возглавит новое правительство Норвегии лидер Рабочей партии Йонас Гар Стере

Фото: REUTERS

Оппозиционная Рабочая партия спустя восемь лет вновь победила в парламетских выборах в Норвегии, которые состоялись накануне. Об этом сообщает NRK.

За левоцентристов проголосовали более 26% избирателей. Также среди депутатов оказались представители "Хёйре" (20,5%) и Партии центра (13,6%).

Политологи подсчитали, что оппозиции досталось больше половины мандатов. Представители пяти оппозиционных партий займут 104 из 169 мест в парламенте, из них 86 мандатов у Рабочей партии. Возглавит новое правительство лидер левоцентристов Йонас Гар Стере.

Эксперты отмечают, что Рабочая партия выступает, в частности, за более тесное сотрудничество с Россией.

Как ранее писал сайт kp.ru, официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что вмешательство США в выборные процессы России было подтверждено документально. По ее словам, американской стороне уже сообщили обо всех известных фактах по этому делу.