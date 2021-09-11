Захарова заявила, что вмешательство США в российские выборы подтверждено документально

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что вмешательство США в выборные процессы России было подтверждено документально. По ее словам, американской стороне уже сообщили обо всех известных фактах по этому делу.

О том, что России известно о вмешательстве США, накануне сообщили послу Джону Салливану, которого для этого вызвали в МИД РФ.

"Мы на конкретных фактах изложили американской стороне ситуацию, которая доказывает, что с территории Соединенных Штатов Америки с задействованием интернет-платформ, которые принадлежат и модерируются американскими интернет-монополиями, происходят явные акты, подтвержденные документально, вмешательства в наши внутренние процессы - политические процессы, электоральные процессы, выборы", - заявила Захарова в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

По словам российского дипломата, пока США никак не отреагировали на это. Официально Белый дом не дал ни комментариев, ни заявлений.

Как ранее писал сайт kp.ru, Госдеп отказался комментировать вмешательство США в выборы в России. В США считают, что дипломаты накануне обсуждали двусторонние отношения, а не вмешательство в выборы.