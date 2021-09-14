Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Политика14 сентября 2021 11:09

Кулеба считает, что северная граница Украины представляет идеальное место для вторжения диверсантов

По словам украинского министра, что учения «Запад-2021» позволяют представить, что может ожидать назалежную в будущем
Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
Комментарии (7)Комментарии (7)(7)
Кулеба считает, что северная граница Украины представляет идеальное место для вторжения диверсантов

Кулеба считает, что северная граница Украины представляет идеальное место для вторжения диверсантов

Фото: REUTERS

Новые соглашения Москвы и Минска по вопросам интеграции и военные учения двух стран «Запад-2021» вновь напоминают об уязвимости северной границы Украины. Такое заявления сделал глава украинского Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба, отметив, что Киев недостаточно инвестировал в укрепление своих границ.

Глава МИД Украины отметил, что северная граница незалежной проходит через лесную полосу, а также болотистую местность и зону отчуждения вокруг Чернобыльской Атомной электростанции (АЭС). По его словам, таким образом данная территория представляет собой «идеальное слабое место» для вторжения диверсионных групп.

«Сейчас у нас есть проблема, потому что мы недостаточно инвестировали в укрепление границы», - сказал украинский министр в интервью газете The Independent, добавив, что российско-белорусские маневры позволяют представить, что может ожидать Украину в будущем.

Напомним, военные учения «Запад-2021» проходят на нескольких полигонах на территориях России и Белоруссии. Они продлятся до четверга, 16 сентября текущего года. Согласно плану, в них принимают участие примерно 200 тысяч военнослужащих и свыше 700 единиц техники.