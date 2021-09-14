Кулеба считает, что северная граница Украины представляет идеальное место для вторжения диверсантов Фото: REUTERS

Новые соглашения Москвы и Минска по вопросам интеграции и военные учения двух стран «Запад-2021» вновь напоминают об уязвимости северной границы Украины. Такое заявления сделал глава украинского Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба, отметив, что Киев недостаточно инвестировал в укрепление своих границ.

Глава МИД Украины отметил, что северная граница незалежной проходит через лесную полосу, а также болотистую местность и зону отчуждения вокруг Чернобыльской Атомной электростанции (АЭС). По его словам, таким образом данная территория представляет собой «идеальное слабое место» для вторжения диверсионных групп.

«Сейчас у нас есть проблема, потому что мы недостаточно инвестировали в укрепление границы», - сказал украинский министр в интервью газете The Independent, добавив, что российско-белорусские маневры позволяют представить, что может ожидать Украину в будущем.

Напомним, военные учения «Запад-2021» проходят на нескольких полигонах на территориях России и Белоруссии. Они продлятся до четверга, 16 сентября текущего года. Согласно плану, в них принимают участие примерно 200 тысяч военнослужащих и свыше 700 единиц техники.