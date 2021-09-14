Посол РФ в Берлине: вопрос газового транзита через Украину регулярно поднимался Германией Фото: REUTERS

Совместное заявление Берлина и Вашингтона по поддержке Киева и европейской энергетической безопасности, сделанное в связи с завершением строительства газопровода «Северный поток-2», не является юридически обязывающим документом, поэтому немецкая сторона не может требовать что-либо от Москвы на данном основании. Такое заявление сделал российский посол в Германии Сергей Нечаев.

«Совместное заявление ФРГ и США не является юридически обязывающим документом, тем более для России, не участвовавшей в его подготовке и подписании. Поэтому требовать что-либо от Москвы на основании американо-германского документа Берлин не может», - приводит РИА Новости слова дипломата, который отметил, что вопрос сохранения газового транзита через Украину регулярно поднимался Берлином в ходе двухсторонних контактов, в том числе данная тема обсуждалась во время визита канцлера Германии Ангелы Меркель в Москву 20 августа.

Нечаева также сообщил, что неоднократно высказывавшаяся позиция Москвы по этому вопросу остается неизменной. Речь идет о готовности рассмотреть возможность осуществления транзита через территорию Украины и после 2024 года, при этом «важными критериями остаются экономическая целесообразность и наличие соответствующего спроса в странах ЕС», о чем ранее уже говорил и президент России Владимир Путин.

Напомним, накануне бывший спецпредставитель Госдепартамента по Украине Курт Волкер заявил о том, что Вашингтон и Берлин начнут действовать против газопровода «Северный поток - 2», если Москва начнет использовать газ как политическое оружие.