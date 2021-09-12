В США пригрозили России «серьезными действиями» в случае использования "Северного потока - 2" для политического давления

В США пригрозили России мерами в случае использования "Северного потока - 2" для политического давления Фото: REUTERS

Соединенные Штаты и Германия применят в отношении России меры, если Москва будет использовать газопровод «Северный поток» как инструмент политического давления, заявил на форуме YES Brainstorming бывший спецпредставитель Госдепа по вопросам Украины Курт Волкер.

«Мы действительно должны что-то делать, чтобы изменить результаты этих действий. В немецко-американском заявлении мы говорим об этом с точки зрения денег. Надо говорить с точки зрения газа, то есть с точки зрения безопасности, поскольку Россия пытается влиять на Европу и это грозит Украине», – сказал он.

Дипломат отметил, что Россию ждут «серьезные действия», если «Северный поток» будет угрожать безопасности Украины и Европы.

Как писал сайт kp.ru, ранее глава «Нафтогаза» Юрий Витренко обвинил «Газпром» в создании искусственного дефицита газа, чтобы Европа согласилась на запуск трубопровода «Северный поток – 2». По его словам, Россия использует газ как геополитическое оружие, а «следствием должны быть санкции».

Напомним, 10 сентября 2021 «Газпром» объявил, что утром в 8:45 по московскому времени строительство «Северного потока – 2» было полностью завершено. Первые поставки газа в Европу по нему могут начаться уже к отопительному сезону.