Майя Ломидзе прокомментировала решение оперштаба увеличить число рейсов с Египтом

Ломидзе прокомментировала увеличение числа рейсов в Египет Фото: Алексей БУЛАТОВ

Туры в Египет немного подешевеют в связи с увеличением числа рейсов. Такое мнение выразила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

«Решение оперштаба создает предпосылки, чтобы продукт немого подешевел. Расширены допуски, возможности для других перевозчиков. Соответственно потенциально возникает конкуренция между игроками, это может повлиять на цену», - цитирует турэксперта «Российская газета».

Ломидзе добавила, что туроператоры будут наблюдать за туристическим потоком. И если по мере увеличения числа рейсов спрос на поездки не будет удовлетворяться, тогда туры начнут, конечно, дешеветь.

Также исполнительный директор АТОР добавила, что цены, несомненно, начнут снижаться, когда будут запущены чартерные рейсы.

Напомним, ранее сообщалось, что с 21 сентября Россия возобновляет рейсы с Египтом из международных аэропортов Пскова, Мурманска, Магадана, и Читы, передает ОТР.

Также сообщается, что в конце месяца авиасообщение возобновляется с Испанией, Ираком, Кенией и Словакией, сообщает телеканал «360».