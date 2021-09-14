Терапевт рассказала, как часто взрослый человек может болеть ОРВИ

Врач дала советы, как защитить организм от инфекций и вирусов Фото: Анастасия Осипова

С наступление осени люди начинают чаще болеть ОРЗ и ОРВИ. Врач-терапевт Надежда Чернышова сообщила, что болеть несколько раз в год – это нормально. Однако если взрослый болеет 2-3 раза в год, это не страшно, а вот еще больше пяти раз – следует что-то пересмотреть в жизни и позаботиться о своем иммунитете, считает специалист.

«У взрослого человека два-три раза считается нормальным, типичной ситуацией. В любом случае, не стоит самостоятельно ставить себе диагноз, что «что-то не так с иммунитетом», начинать какие-то действия. Все это только под контролем врача», - цитирует врача «Ридус».

Лучшей профилактикой болезней врач считает закаливания. По ее мнению, такие процедуру намного эффективнее таблеток.

«Человек закаленный не так быстро переохлаждается. Его организм умеет ограничивать теплоотдачу, если холодно, и сохранять ресурсы тепла. Чтобы возник такой навык — надо тренироваться: периодически на короткое время сталкивать свой организм с холодом: контрастный душ, ходьба босиком, обливание, купание вне сезона, контрастный душ», - дала советы Чернышова.

Напомним, ранее врач-терапевт Алексей Хухрев дал советы, как быстрее вылечить ОРВИ, если все-таки устоять перед вирусом не удалось. Специалист посоветовал на период болезни отказаться от алкоголя, есть больше здоровой еды и больше спать, сообщает телеканал «360».