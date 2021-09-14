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Общество14 сентября 2021 13:13

Освобождение от техосмотра не коснется личного транспорта, используемого как такси или служебное авто

Соответствующий законопроект рассматривает Госдума
Наталья СМИРНОВА
Комментарии (6)Комментарии (6)(6)
Государственная дума РФ

Государственная дума РФ

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Во вторник, 14 сентября, в Госдуму РФ внесли проект закона об отмене обязательного техосмотра для личного транспорта. В документе говорится об исключениях, которых не коснутся новые правила.

Отмечается, что от обязательного техосмотра не будут освобождены личные автомобили, используемые в качестве такси, а также те, что используются в служебных целях. Также техосмотр будет необходим при постановке на учет, смене владельца, изменении конструкции автомобиля или замене основных деталей в нем. Во всех прочих случаях автовладельцы будут вправе обращаться за проведением техосмотра по своему желанию.

Законопроект не имеет отсроченной даты вступления в силу, он должен заработать сразу после официального опубликования.

Как ранее писал сайт kp.ru, премьер-министр России Михаил Мишустин поддержал соответствующий законопроект, отметив необходимость освободить автовладельцев от часто излишней и порой неэффективной процедуры.