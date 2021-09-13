Мишустин поддержал отмену обязательного техосмотра

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Премьер-министр России Михаил Мишустин объяснил, зачем нужна отмена обязательного техосмотра для автовладельцев. Соответствующий документ ранее был внесен в Госдуму - его готовятся рассмотреть во вторник, 14 сентября.

В законопроекте предлагается "отменить обязательное прохождение технического осмотра для легковых автомобилей и мотоциклов, принадлежащих физическим лицам". Обязательными к прохождению техосмотра могут стать случаи, если с момента производства автомобиля или мотоцикла прошло больше четырех лет, если нужно поставить его на учет, сменить владельца, изменить конструкцию или заменить основной компонент.

Как отметил Мишустин, отмена обязательного техосмотра освободит автовладельцев от часто излишней и порой неэффективной процедуры. Он подчеркнул, что правительство поддержит эту инициативу, пишет ТАСС.

Как ранее писал сайт kp.ru, с 1 октября начнет действовать новый закон по техосмотру автомобилей. Будут введены электронные диагностические карты, пройти техосмотр можно будет только на аккредитованных СТО, а состояние авто будет оценивать фотофиксация.