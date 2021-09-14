Премьер Украины поддержал идею двойного гражданства со всеми странами, кроме России Фото: REUTERS

Премьер Украины Денис Шмыгаль поддержал идею введения в незалежной двойного гражданства с любыми странами, однако с Россией глава украинского правительства считает подобную практику недопустимой.

«Двойное гражданство - это признак цивилизованной страны. Во многих цивилизованных странах двойное гражданство - это норма. Конечно же, не допускается, для меня лично, двойное гражданство со страной-агрессором (РФ)», - заявил украинский премьер, отметив, что эти вещи прописаны в проекте закона.

Шмыгаль также заявил, что за границей проживают много украинских граждан, которые могли бы принимать участие в жизни и развитии страны.

Напомним, ранее Верховная Рада зарегистрировала проект закона, согласно которому предлагается лишать украинского гражданства за паспорт России. В законопроекте речь идет о том, что украинец «добровольно вступает в гражданство страны-агрессора».