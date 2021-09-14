Ведомства предложат установить порядок налогообложения доходов иностранных компаний в России

Установить новый порядок налогообложения предложат Минцифры, Минфин и ФНС Фото: Мария ЛЕНЦ

Порядок налогообложения доходов иностранных компаний, реализующих продукцию в России, может измениться. Об этом говорится в дорожной карте "Создание дополнительных условий для развития отрасли информационных технологий".

Отмечается, что установить новый порядок налогообложения предложат Минцифры, Минфин и ФНС. Также ведомства готовят предложения, предусматривающие включение расходов на внедрение отечественного программного обеспечения и программно-аппаратного комплекса в инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль. Все изменения перечислены в опубликованной ведомствами дорожной карте.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, депутаты от фракции ЛДПР и сенатор Сергей Леонов намерены внести в Государственную думу РФ законопроект об увеличении предельного размера социального налогового вычета. В пояснительной записке объясняется, что проект позволит изменить размер предельного социального налогового вычета, увеличив его в три раза - со 120 до 360 тысяч рублей.