Кулеба: Украина больше не верит обещаниям Запада Фото: REUTERS

Киев больше не верит обещаниям Запада. Такое заявление сделал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Страна (Украина) извлекла несколько горьких уроков о том, что обещания Запада, скорее всего, не будут выполнены. Мы не верим обещаниям», - сказал глава МИД Украины в интервью британской газете Independent, которая отмечает, что украинский министр слишком дипломатичен, чтобы признать, что он злится из-за действий Запада

В качестве примера приводится короткое заявление Европы в связи с озабоченностью событиями в Крыму и Донбассе, а также «Украинагейт», когда вопрос незалежной использовал в своих целях бывший на тот момент президентом США Дональд Трамп.

Как отмечает Кулеба, на фоне всего этого, Украине необходимо научиться превращаться в «гибкое военное государство», подобное Израилю. «Обстоятельства не оставляют выбора. Армия, дипломатия и украинский народ - вот что нам нужно, чтобы выжить», - заявил глава украинского внешнеполитического ведомства.