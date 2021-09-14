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Политика14 сентября 2021 14:17

Кулеба: Украина больше не верит обещаниям Запада

Глава украинского МИД заявил, что страна извлекла несколько горьких уроков
Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
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Кулеба: Украина больше не верит обещаниям Запада

Кулеба: Украина больше не верит обещаниям Запада

Фото: REUTERS

Киев больше не верит обещаниям Запада. Такое заявление сделал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Страна (Украина) извлекла несколько горьких уроков о том, что обещания Запада, скорее всего, не будут выполнены. Мы не верим обещаниям», - сказал глава МИД Украины в интервью британской газете Independent, которая отмечает, что украинский министр слишком дипломатичен, чтобы признать, что он злится из-за действий Запада

В качестве примера приводится короткое заявление Европы в связи с озабоченностью событиями в Крыму и Донбассе, а также «Украинагейт», когда вопрос незалежной использовал в своих целях бывший на тот момент президентом США Дональд Трамп.

Как отмечает Кулеба, на фоне всего этого, Украине необходимо научиться превращаться в «гибкое военное государство», подобное Израилю. «Обстоятельства не оставляют выбора. Армия, дипломатия и украинский народ - вот что нам нужно, чтобы выжить», - заявил глава украинского внешнеполитического ведомства.