В Госдуме возмутились отказом США выдать визу легкоатлеткам Ласицкене и Сидоровой Фото: REUTERS

В Госдуме прокомментировали отказ американской стороны предоставить визу российским легкоатлеткам Марии Ласицкене и Анжелике Сидоровой. Из-за этого спортсменки не смогут выступить на американском этапе «Бриллиантовой лиги».

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев назвал ограничение для спортсменок настоящим безобразием. И подчеркнул, что видит в таком решении политический подтекст.

- Я сам провожу много соревнований в России и знаю, как порой бывает тяжело добиться для разных стран визовой поддержки. Но при желании организаторов любой вопрос можно решить. Любой, - возмущен парламентарий.

Он подчеркивает, что все объяснения, которые звучат – придуманы. «Когда вмешиваются политики в спорт, начинает происходить ахинея какая-то». Заложниками всей этой нелицеприятной истории становятся именно спортсмены.

- Пусть недопуск Ласицкене останется на совести американских организаторов, американского госдепа. Мы знаем, как делать визы, знаем, как можно включить дипломатическую поддержку, было бы желание, - отметил депутат в беседе с Газета.ru.

Отсутствие российской спортсменки на турнире наверняка приведет к падению его уровня, так как из турнира исключили ведущую спортсменку мира в прыжках в высоту.

- И кто там выступает? Второсортные спортсмены, которые уступают ей? Тогда какой смысл в турнирах? Я очень надеюсь, что здравый смысл победит и организаторы спортивных соревнований поменяют свое отношение, - высказал надежду Свищев.

Турнир пройдет в США с 15 по 24 июля 2022 года.