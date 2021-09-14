В Самарской области открылся крупный завод по производству дверей

Руководство «Феррони» оценило поддержку региона и планирует продолжать развитие на территории Самарской области.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров дал старт крупному производству в Тольятти. Торжественное открытие завода по производству дверей «Феррони» состоялось 14 сентября 2021 года.

Компания «Феррони» была основана в 2006 году, сейчас завод специализируется на продаже дверей и комплектующих к ним. Открытие крупного производства позволило открыть еще 1,5 тысячи рабочих мест для жителей Самарской области.

- Я очень рад, что наша совместная подготовка позволила в короткие сроки организовать здесь высокотехнологичное производство, которое, конечно, будет вносить свой вклад в социально-экономическое развитие нашего региона, - отметил Дмитрий Азаров.

Новый завод открылся на территории бывшего «АвтоВАЗагрегат», который не функционирует с 2015 года. Учредитель ООО «Феррони Тольятти» Евгений Кузнецов отметил ту поддержку, которая была оказана командой регионального правительства во главе с губернатором на всех этапах реализации проекта.